Мобілізованих окупантів розселяють у покинутих квартирах Сєверодонецька, - Гайдай

Мобілізовані російські солдати, яких у великій кількості привезли до тимчасово захоплених Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині, розселяються в залишених українцями квартирах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири і розселяють там своїх військових", - розповів він.

За словами Гайдая, Сєвєродонецьк за чотири місяці постійних обстрілів вщент зруйновано. Його вже не можливо використовувати як фортецю. Тим більше, в місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ, воду.

"Російського м’яса" їх командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", - додав очільник обладміністрації.

Із місцевого населення в тимчасово окупованому Сєверодонецьку залишилося 8-9 тисяч людей.

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