В окупованому Маріуполі загарбники створюють "просвітницькі куточки"
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Росіяни створюють так звані "просвітницькі куточки" з бубликами, самоваром і прапором Росії у дитячих садочках тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.
"Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані "просвітницькі кутки" у дитячих садках окупованого Маріуполя. Дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність", - йдеться в повідомленні.
Вихователі дитячих закладів розповідають дітям спотворену історію та насаджують чужі символи.
"Але "російському світу" жити доведеться не довго. Маріуполь повернеться під український прапор", - зазначили у міськраді.