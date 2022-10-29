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В окупованому Маріуполі загарбники створюють "просвітницькі куточки"

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маріуполь
Росіяни створюють так звані "просвітницькі куточки" з бубликами, самоваром і прапором Росії у дитячих садочках тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду

"Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані "просвітницькі кутки" у дитячих садках окупованого Маріуполя. Дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність", - йдеться в повідомленні. 

Вихователі дитячих закладів розповідають дітям спотворену історію та насаджують чужі символи.

"Але "російському світу" жити доведеться не довго. Маріуполь повернеться під український прапор", - зазначили у міськраді. 

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
  • Серж Пир
    Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
  • Viktor Lisenko
    кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
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