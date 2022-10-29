В окупованому Маріуполі загарбники створюють "просвітницькі куточки"

Росіяни створюють так звані "просвітницькі куточки" з бубликами, самоваром і прапором Росії у дитячих садочках тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані "просвітницькі кутки" у дитячих садках окупованого Маріуполя. Дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність", - йдеться в повідомленні.

Вихователі дитячих закладів розповідають дітям спотворену історію та насаджують чужі символи.

"Але "російському світу" жити доведеться не довго. Маріуполь повернеться під український прапор", - зазначили у міськраді.

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