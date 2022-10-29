71% українців готові зі зброєю захищати свою країну, - опитування

В Україні після вторгнення РФ зросла кількість опитуваних, які готові захищати свою країну до 71%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування "Центру Разумкова", проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.

"Після 2011 року в Україні частка тих, хто дає позитивну відповідь стосовно такої готовності постійно зростала (з 40% у 2011 році до 57% у 2020 році і до 71% у 2022 році)", - йдеться в повідомленні.

Готовність захищати країну підтримує більшість жителів усіх регіонів - від 54% у східних областях до 79% у південних. 74% україномовнихопитуваних і 62% - російськомовних, 81% серед чоловіків і 63% - серед жінок, 77-79% у вікових групах від 18 до 59 років, 53% - серед тих, кому 60 і більше років.

Опитування роводилося соціологічною службою "Центру Разумкова" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

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