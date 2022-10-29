Понад 823 дитини зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. ІНФОГРАФІКА

Більше ніж 1 253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Станом на ранок 29 жовтня зросла кількість поранених – понад 823 дитини.

Автор: Марина Макєєва