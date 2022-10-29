Комплекси NASAMS серйозно посилять протиповітряну оборону України, - речник Повітряних сил Ігнат

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи ситуацію із протиповітряною обороною в Україні, Ігнат зазначив, що зараз командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на Півдні країни, де продовжуються інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже (голова Пентагону. - Ред.) Ллойд Остін озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.

При цьому Ігнат додав, що питання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.

Читайте: Дві системи ППО NASAMS будуть готові до надання Україні в листопаді, - Блінкен