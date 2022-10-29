44 цивільні об’єкти пошкоджено або знищено у Миколаївській області за минулу добу

Всього від початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області частково пошкоджено або повністю знищено 12 773 цивільні об’єкти. З них 8 188 житлових будинків, 89 медичних закладів, 383 навчальні установи, 183 культурні об’єкти, а також 185 промислових підприємств.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військові адміністрації, інформує Цензор.НЕТ. "Станом на 29 жовтня пошкоджено 975 об'єктів газопостачання, 730 об'єктів електропостачання, 30 об'єктів водопостачання та 96 об'єктів теплопостачання", - йдеться в повідомленні. В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 6 612 споживачів. Також пошкоджено або знищено 1 914 інших невійськових об'єктів. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Четверо людей поранені, - Кім

Автор: Марина Макєєва