Україна повернула з полону ще 50 воїнів та 2 цивільних. Серед звільнених - захисники "Азовсталі" та оборонці ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

"Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні", - зазначив Єрмак.

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