Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ

Щонайменше три російські кораблі, які є носіями "Калібрів", зокрема і фрегат "Адмірал Макаров", пошкоджені внаслідок вибухів у Севастополі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерел в СБУ.

Існує значна ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.

На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

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Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.