Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ
Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерел в СБУ.
Існує значна ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.
Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.
На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.