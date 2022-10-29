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Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ

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севастополь
Щонайменше три російські кораблі, які є носіями "Калібрів", зокрема і фрегат "Адмірал Макаров", пошкоджені внаслідок вибухів у Севастополі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від джерел в СБУ.

Існує значна ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.

На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Також читайте: Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"

Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російські кораблі-носії Калібрів, - джерела в СБУ 01

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    начнем с классики :
    шо с ****** русня ? ))))
  • Eispickel
  • Elvis2
    Цусіма продовжується, бо кориту "мацквабад" сумно одному. Слава ЗСУ !! Знищемо вбивць до останнього !!!
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