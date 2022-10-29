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Майже 600 студентів очної форми навчання вже мобілізовано в окупованому Луганську, - Центр національного спротиву

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З 20 лютого в тимчасово окупованому Луганську росіяни мобілізували до лав 2-го армійського корпусу збройних сил РФ 575 осіб. Більшість з них студенти вишів очної форми навчання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Мобілізують студентів очної форми, хоч і окупанти постійно запевняють, що цього не робитимуть. За даними від нашого підпілля, окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України. Зокрема і в Криму", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    Луганськ
    народ , от скажіть мені
    у їхніх батьків ЗА ВІСІМ РОКІВ не було можливості пристроїти своїх діточок десь крім Лугандону?
    ВІСІМ ПЛЯТЬ РОКІВ НА ПОДУМАТЬ
    можна було швендяти до України за пенсією через кордони, але не пристроїти дітей?

    НІ, СЦУК, НЕ ШКОДА ТЕПЕР
    НІ БАТЬКІВ НІ СОЛДАТІВ ЗЛУГАНДОНУ

    ЖОДНОГО
  • Igor Grytselyak
    Згідний з Мухарським, що це жителі області але не українці. Це рускіє і люді. Тому цифра МО про втрати ворога саме і є втратами серед москалів, бо для України вони і є всі ворогами.
  • Ан Мур
    які там студенти? яке навчання? чому їх навчають? Які там в них дипломи?
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