Майже 600 студентів очної форми навчання вже мобілізовано в окупованому Луганську, - Центр національного спротиву

З 20 лютого в тимчасово окупованому Луганську росіяни мобілізували до лав 2-го армійського корпусу збройних сил РФ 575 осіб. Більшість з них студенти вишів очної форми навчання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізують студентів очної форми, хоч і окупанти постійно запевняють, що цього не робитимуть. За даними від нашого підпілля, окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України. Зокрема і в Криму", - йдеться в повідомленні.

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