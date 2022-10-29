Шольц наступного тижня відвідає Китай: Говоритиме, зокрема, про Україну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 3-4 листопада здійснить візит до Китаю, під час якого обговорить з керівництвом країни зокрема й загарбницьку війну Росїі проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє служба преси та інформації федерального уряду ФРН.

"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном. Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії", - йдеться у повідомленні.

У поїздці канцлера Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.

Також читайте: Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи