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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі

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севастополь,чф,рф,корабель
Ворожий флот з 4 кораблів у Чорному морі має напоготові 32 ракети "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 29.10.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 37 суден, з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі 01

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    я извиняюсь... скоко скоко ????
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Наступна публікація має бути "Росія колись тримала на бойовому чергуванні... (далі по тексту)
    До речі, хтось бачив Єнота
  • Urs
    там американцы еще хотят испытать на "варшавянках" свои подводные дроны, которые нам передали летом.
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