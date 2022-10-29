Жителів Ізюмщини, чиї рідні зникли під час війни, попросили здати зразки ДНК

Жителів Ізюмщини, рідні яких зникли під час війни, просять здати зразки ДНК для проведення експертиз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Прокурори Харківської обласної прокуратури просять здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз з метою порівняння ДНК матеріалів осіб, які були поховані на території району.

"Зробити це можна у будь-якому регіоні України та закордоном. Відібрати ДНК-зразок також можна і самостійно. Як правильно це зробити, можна дізнатись за тел.: 0934976938, 0679529306, 0992701937, 0997777741, або надати ваші контакти для зв‘язку в Телеграм-бот Харківської обласної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

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