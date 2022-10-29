ЗСУ збили ракету "Іскандер-К", що летіла в напрямку Запоріжжя, - ПК "Схід"

Українські захисники збили російську ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці.

За вмілі й своєчасні дії солдата оператора ПЗРК буде представлено до нагороди", - йдеться в повідомленні.

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