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ЗСУ збили ракету "Іскандер-К", що летіла в напрямку Запоріжжя, - ПК "Схід"

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ракета,рф
Українські захисники збили російську ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці.

За вмілі й своєчасні дії солдата оператора ПЗРК буде представлено до нагороди", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія змінює тактику ракетних обстрілів через нестачу певних ракет, - Повітряні сили

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Олег Кавун



    -- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
    Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.

    Пожалуйста, давайте покажем ее по интернету.
  • Михайло Сергієнко
    Слава Герою!
  • Оксана Фесенко
    Слава ЗСУ!
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