Звинувачення з боку Росії в участі у підриві "Північного потоку" є брехнею "епічного масштабу", - МО Великої Британії
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Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію Москви про свою причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також "атаку на кораблі Чорноморського флоту" 29 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії.
"Щоб відвернути увагу від своєї катастрофічної роботи з незаконним вторгненням в Україну, російське міністерство оборони вдається до розповсюдження неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - йдеться у повідомленні.