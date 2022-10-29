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Звинувачення з боку Росії в участі у підриві "Північного потоку" є брехнею "епічного масштабу", - МО Великої Британії

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лондон,бен,велика,британія,біг
Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію Москви про свою причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також "атаку на кораблі Чорноморського флоту" 29 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії

"Щоб відвернути увагу від своєї катастрофічної роботи з незаконним вторгненням в Україну, російське міністерство оборони вдається до розповсюдження неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    якщо парашник не бреше, потикайте в нього паличкою, він напевно здох
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Небензя на наступному засіданні РБ ООН буде розповідати, що британці заразили сказом морських равликів, і ті скажені равлики прогризли труби газогону.
    І всі члени РБ ООН будуть 2-3 години сидіти і слухати. А представник Китаю навіть висловить занепокоєння...
    Мені все більше подобається це шоу!
  • Прощай немытая раССея
    Alex Break



    Просто уявив як важко було Порошенко за свою каденцію утримувати перемир'я .... партнери майже всі були на боці ***** кацапського.
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