З 24 лютого понад тисяча українців визволили з російського полону, - ГУР МО

З початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити понад тисяча українських громадян.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення. Майже 30 обмінів відбулися", - наголосив Юсов.

За його словами, вже планується проведення наступних обмінів - "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".

Юсов також наголосив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.

Також дивіться: Допит "частково мобілізованого" росіянина: "Я не хотел, меня отправили". ВIДЕО