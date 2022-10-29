"Росія припиняє участь у "зерновій угоді", - Міноборони РФ

В Росії заявили про завершення участі у "зерновій угоді".

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великої Британії проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів", - сказали в Міноборони Росії.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

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