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Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить близько $12,5-14,5 млрд, - мер Бойченко

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маріуполь
Росія має заплатити репарації Маріуполю.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вартість ушкоджен складає 12,5-14,5 млрд доларів.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. росія має заплатити репарації нашому місту", - наголосив очільник міста.

Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів. Але вони вже зафіксовані. Тому росія не зможе уйти від відповідальності за свої злочини.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Згадаймо як зелена шелупонь по фонтану в Маріуполі плигало !
  • Vladislav Ch
    Город у моря и с железкой очень легко и быстро отстраивать. Дубай и другие города тому наглядный пример, а там пустыня с дикой жарой. Тем более, что нам не нужны совковые хрущи, а современная низкоэтажная европейская застройка с агломерацией и быстроскоростным транспортом.

    Вот Москву уже никто не отстроит, когда ее будут сжигать.
  • Віктор Степаненко
    Покищо лише зелені гниди зиск мають .
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