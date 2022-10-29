Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить близько $12,5-14,5 млрд, - мер Бойченко

Росія має заплатити репарації Маріуполю.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вартість ушкоджен складає 12,5-14,5 млрд доларів.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. росія має заплатити репарації нашому місту", - наголосив очільник міста.

Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів. Але вони вже зафіксовані. Тому росія не зможе уйти від відповідальності за свої злочини.

Також читайте: Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко