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Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах

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льотчик
Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ігнат підтвердив, що система ППО України посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами (хоч і не такими темпами, якими хотілося б). Водночас речник ПС нагадав, що система протиповітряної оборони держави, це не лише зенітне озброєння (яке стріляє з землі), ППО складається і з винищувального прикриття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комплекси NASAMS серйозно посилять протиповітряну оборону України, - речник Повітряних сил Ігнат

"Винищувачі – це найдорожча річ… Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях.

На жаль, сьогоднішня авіація - МіГи та Сушки ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), - не відповідає військовим загрозам , які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами.

Питання винищувачів західного зразка, можливо F15, F16 – дуже нагальне питання, яке потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого цього забезпечення.

Командувувачем Повітряних сил генерал-лейтенант Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери.

Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом", - розповів Ігнат.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а льотчики з РФ братимуть участь?🙄👇

    Олександр Бригинець

    @bryhynets

    ·

    https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин

    Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(

    Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
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    Сподіваюсь, це новина постфактум
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