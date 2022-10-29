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Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН щодо виходу Росії із "зернової угоди", - Никифоров

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зерно
Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - зазначив Никифоров.

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Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Ryadovyi Dyvan
    "Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
    Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
  • Evgeny N
    Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
    А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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