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ООН веде переговори з російською владою щодо виходу РФ із "зернової угоди"

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зерно
Організація Об’єднаних Націй заявила, що веде переговори з російською владою після того, як Росія оголосила про призупинення участі в угоді з експорту зерна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Ми бачили повідомлення Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на Чорноморський флот РФ. Ми підтримуємо зв’язок із російською владою з цього приводу", – сказав він.

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"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі", – додав Дюжаррік.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • irenka ko
    А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

    Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
  • Evgeny N
    "важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

    Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
  • я гражданин Украины
    імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
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