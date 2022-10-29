ООН веде переговори з російською владою щодо виходу РФ із "зернової угоди"
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Організація Об’єднаних Націй заявила, що веде переговори з російською владою після того, як Росія оголосила про призупинення участі в угоді з експорту зерна.
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.
"Ми бачили повідомлення Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на Чорноморський флот РФ. Ми підтримуємо зв’язок із російською владою з цього приводу", – сказав він.
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі", – додав Дюжаррік.