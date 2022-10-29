Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Головного управління ДСНС в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку рятувальники 6 Державного пожежно-рятувального загону взялисядо проведення робіт з розбирання завалів частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються)", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що загалом від початку робіт виявлено тіла двох загиблих.
Станом на 16:20 роботи з розбирання завалу призупинено. Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 5 т будівельних конструкцій.
Як повідомлялося, на початку жовтня Збройні сили України визволили Святогірську та Лиманську громади від російських загарбників. На деокупованих територіях зафіксували, що ворог зруйнував інфраструктуру на 80%. Також у цих громадах зруйновано або пошкоджено 90% житла.