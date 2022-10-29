Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів
3 78531
Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.
"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні.
Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.