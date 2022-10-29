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Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів

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генератор
Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Для больниц ( операционных) генераторы хороши, чтобы не было отключений
  • Voc Vox
  • Amber
    Хочеться дізнатися де будуть використані ці генератори , в лікарнях
    чи на Банковій ?
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