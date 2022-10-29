Херсон і Чорнобаївка спорожніли: росіяни тікають разом з технікою, - Хлань

Росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра і залякують місцеве населення.

З Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку. У самому Херсоні росіян стало набагато менше. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Хланя, в облцентрі росіян стало менше, але вони продовжують грабувати місто. А Чорнобаївка спорожніла вперше за довгі місяці.

"Підготовки до вуличних боїв у місті Херсоні не видно. Укріплень не видно, якихось нових споруд і нових там мішків з піском і блокпостів – цього всього не спостерігається. ... Вони заявили, що нібито евакуацію завершено, але тим не менше продовжують грабувати. Вчора зазначалося, що окупанти продовжували пакувати обладнання медичних закладів, продовжували вивозити, в тому числі і "швидкі". Ми побачили супутникові знімки Чорнобаївки, яка виглядає абсолютно порожньою. Ми всі пам'ятаємо, безумовно, серіали, коли наша артилерія відпрацьовувала техніку окупантів. Але попри це окупанти завжди Чорнобаївку використовували як логістичний центр, бо вона логістично зручна для перерозподілу техніки та зброї. Ось за цими знімками ... Чорнобаївка абсолютно спорожніла від техніки і від боєприпасів. І це вперше з дня окупації міста Херсона та Херсонської області", – каже Хлань.

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Чиновник також зазначає, що росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра.

"Вона не йде масово на правий, а все-таки відхід техніки з лівого берега, його видно. Вони це здійснюють у районі Каховської ГЕС на переправах у селах Львова та Козацьке, у бік Нової Каховки видно переміщення техніки. Також це переміщення техніки в районі Антонівського мосту на понтонах, міксують з цивільними машинами", – додає він.

Що стосується цивільних, Хлань зазначає, що кілька тисяч людей піддалися паніці і залишили Херсон, виїхавши в Росію.

"Частина людей дійсно піддалася паніці і поїхала разом з тими колаборантами, які цілеспрямовано їхали в бік Росії. Повідомляється про те, що по 1000 сидячих місць в автобусах окупанти щодня надавали. Хоч вони розповідають, що 30 тисяч перемістили в Росію, можна елементарно порахувати: не більше 5-6 тисяч вони вивезли в Російську Федерацію. Обіцяють по 100 тисяч гривень в еквіваленті одноразової допомоги та якийсь житловий сертифікат. Незрозуміло, що це за сертифікат, де він буде застосовуватися. Але розповідають, що нібито його можна буде використовувати як початковий внесок за іпотекою. Може, десь у Хабаровському краї. Людей вивозять Краснодарський край, далі зв'язок з людьми втрачається", – повідомив Хлань.

Радник голови ОВА також висловив побоювання з приводу того, що репресії в Херсоні можуть посилитися, оскільки відмовляються виїжджати з міста переважно люди з активною проукраїнською позицією.

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Зараз окупанти домагаються того, щоб якомога більше людей виїхали з міста.

"Ось вчора був ще один вибух в одному з відділень поліції. Давайте відзначимо, що ці відділення поліції порожні. Це ось другий вже вибух у відділенні поліції. Вони порожні, але окупанти починають роздувати скандал, нібито "бачите, терористичні акти". Ось, "Збройні Сили України влаштовують терористичні акти". Тобто відбувається нагнітання ситуації, заохочують, щоб люди евакуювалися з Херсона", – переконує він.