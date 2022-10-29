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У Маріуполі російські окупанти хочуть мобілізувати 10 тисяч чоловіків, - міськрада

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У Маріуполі окупанти використовують воєнний стан для грабунку, безоплатної праці та мобілізації чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє у телеграмі Маріупольська міська рада.

"Колаборанти використовують військовий стан для грабунку, вивозячі вціліле обладнання та українську металопродукцію. Залучають жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. До того ж планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків", - розповіли в міськраді.

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"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", - зазначив Вадим Бойченко.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Eques Patriam
    Це міф російської пропаганди. Шкідливий для нас міф який не можна повторювати.

    Маріуполь українське місто і там ніхто не чекав росію.





    І запам'ятайте це твердження бо інакше Сочі, Ростов та Білгород теж є проукраїнські і там багато людей чекає визволення з під гніту Кремля. І коли ми туди заїдемо своїми військами то поведінка місцевих буде на багато порядків лояльніша до нас чим в маріупольців була та є до вс рф.
  • Виктор Гончарук
    Прекратите сеять ненависть к горожанам Мариуполя!Там ватыбыло ровно столько,как и в Одессе и Харькове и Киеве!Вот вам фото донецчан в поддержку Украины
  • ПравдаЛюбка
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