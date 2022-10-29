Єврокомісар Рейндерс допустив заморозку резервів Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 мільярдів євро у рамках санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 мільярдів євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - сказав він медіагрупі видань Funke.

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ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України вісім місяців тому. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", - вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 мільярдів євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", - сказав Рейндерс.