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Єврокомісар Рейндерс допустив заморозку резервів Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

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євро
Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 мільярдів євро у рамках санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 мільярдів євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - сказав він медіагрупі видань Funke.

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ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України вісім місяців тому. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", - вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 мільярдів євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", - сказав Рейндерс.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    не почне-навіть не думай.. але гроші зелебобікам теж не давай-розкрадуть все
  • DmitrySviridon ad49c275
    Деньги можно сразу перечислять на счета западных строительных компаний, чтобы сразу одновременно со всех стран запада присылали людей с готовыми планами проектов и одновременно шла стройка и учитывалось все так, чтобы были построены сразу проекты работающие - это должны быть дома, садики, школы, университеты, создавались сразу технологические парки в которых были процессы от А до Я выстроены. Можно строить вообще новые города. Можно выбрать по модели США. То бишь каждый город по направлению развит. Лас Вегас - казино, Нью Йорк - биржи и бизнес. Лос-Анджелес - кино - Голивуд. Типа того можно делать и в Украине. Можно тоже договориться с компаниями Голивуда, чтобы в Украине строили павильоны, открывали свои филиалы и так далее. С силиконовой долиной договориться, чтобы в Украине тоже строилось, как там и филиал был в Украине. Военно-промышленный комплекс нужно создавать мощный и чтобы со всего Запада были компании представлены в пазле. Чтобы танк допустим собирался из всех лучших комплектующих Запада и все вместе работали над этим и потом будем вооружать весь Запад - нашу сторону.
  • Tierre
    Заморозили 17 мільярдів доки рашка не погодиться викласти з пів-трільона?
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