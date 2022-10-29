Ситуація з електрикою на Київщині була критичною: виправляємо, - Зеленський

На Київщині через атаку росіян на енергетичні об’єкти ситуація з електропостачанням була критичною.

Про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу знову відзначити роботу наших енергетиків, ремонтників, обласних адміністрацій. Усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів.

Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони.

Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день.

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Окремо дякую тим, хто працював, хто працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області. Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання.

Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо.

Хочу підкреслити: повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним.

Тому, будь ласка, – це стосується всіх українців – дуже важливо свідомо ставитися до споживання електрики. Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми", - розповів Зеленський.