Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє

У російському Мінсільгоспі після зупинки участі країни в "зерновій угоді" заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Про це заявив глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, повідомляють РИА Новости і "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

"З урахуванням врожаю нинішнього року, Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам", - заявив Патрушев.

"З урахуванням того, що Росія завжди була і залишається надійним партнером і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства, наша країна готова в найближчі чотири місяці безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тис. тонн зернових. Зокрема, ми це будемо робити за участю нашого надійного партнера – Туреччини", - додав він.

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Патрушев також заявив, що зернова угода "не тільки не розв'язала проблеми нужденних країн, а й навіть у певному сенсі їх посилила", оскільки судна з України нібито переважно прямували до Європи, що неодноразово спростовувалося представниками України.