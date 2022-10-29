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Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє

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дмитрий,патрушев
У російському Мінсільгоспі після зупинки участі країни в "зерновій угоді" заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Про це заявив глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, повідомляють РИА Новости і "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

"З урахуванням врожаю нинішнього року, Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам", - заявив Патрушев.

"З урахуванням того, що Росія завжди була і залишається надійним партнером і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства, наша країна готова в найближчі чотири місяці безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тис. тонн зернових. Зокрема, ми це будемо робити за участю нашого надійного партнера – Туреччини", - додав він.

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Патрушев також заявив, що зернова угода "не тільки не розв'язала проблеми нужденних країн, а й навіть у певному сенсі їх посилила", оскільки судна з України нібито переважно прямували до Європи, що неодноразово спростовувалося представниками України.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Андрюха71
    Не своє зерно,а пижжене в Україні
  • Дмитрий 297cdebe
    Если они выходят из зернового соглашения то и санкции должны на них вернуться соответствующие
  • Александр Алекс de6e56ae
    Через Туреччину хочуть. Значить, Чорним морем. Тобто, це не кацапське зерно - це теж українське зерно, просто вкрадене кацапами. Наїбуліна вже вихвалалася про "рєкордний уражай", який дивним чином збігся з окупацією зерносховищ Півдня України
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