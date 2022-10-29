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Світ має забезпечити військовий супровід судам з зерном із України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

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ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після того, як Росія оголосила про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", експорт продовольства з портів України повинен супроводжувати "військовий ескорт".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим ескортом. Обійдемося без шантажу", – заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Хочь хтось таки промовив це у голос.
  • Коди Смарт
    А краще допомогти потопити всі посудини кремлівські))
  • Urs
    военный конвой ракетными корветами - ваще хорошая идея.
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