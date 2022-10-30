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Україна отримала перевагу в артилерії над окупантами на півдні, - The New York Times

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херсонщина
Наразі Україна завдяки західним поставкам та власним безпілотникам має артилерійську перевагу над російськими силами на півдні.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських командирів та військових аналітиків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними видання, Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії.

Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

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"Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією і мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних. … Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється", - йдеться у статті.

Там відзначається, що зростаюча перевага України в артилерії уможливила повільний прогрес на півдні в напрямку Херсона.

Видання зазначає, що якщо влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд, то зараз на Херсонщині українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але українські удари не лише мають більшу дальність, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та артилерійських снарядів, наданому Заходом.

"Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас", - сказав майор Олександр, командир артилерійської батареї на херсонському напрямку.

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За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів.

"Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально", - запевнив майор.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • stels400
    Там те саме що було під Ізюмом .ЗСУ витягує все що в них є.А потім контрудар.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Еще бы выровнять ситуацию возле Бахмута и было бы шикарно. Очень надеюсь, что сегоднешняя атака на Ватастополь была репетицией и мы со временем ихний флот потопим
  • три - пятнадцать
    ще 8 місяців тому вій на мокшаньских болотах, та і не тільки на них,
    був тільки один - Київ за 3-5 дні...
    хєра сє як кардінально змінилося температура в північного пацієнта!
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