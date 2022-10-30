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Байден про вихід Росії з "зернової угоди": "Це повністю обурливо. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином"

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У США вважають рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином", - заявив президент США.

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У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

За його твердженням, такий крок "безпосередньо впливає на нужденні країни і світові ціни на продовольство", а також "погіршує ситуацію з гуманітарною кризою і продовольчою безпекою".

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі каже, що "Росія повинна дозволити експорту зерна досягти голодуючих у світі", оскільки "зернова угода" відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    Мені обурливо, що ви даєте терористам себе шантажувати. Забезпечте заради подолання продовольчої кризи на землі військовий конвой суднам. Навіть на рівні радбезу ООН це можливо зробити, викинувши звідти самозванку недоімперію, яка без будь-яких юридичних підстав займає там місце. Того лисого олігофрена в законний спосіб можна гнати звідти ссяними ганчірками.
  • irenka ko
    Він ніколи цього не зробить. Цей султан одночасно однією дупою на два базари встигає, хоча у нас в Одесі кажуть, що це - неможливо .

    Як ви знаєте , з кацапії пішли усі світові бренди, але їхні товари успішно продаються через мережі турецьких магазинів. На раісі зараз можна купити все, як і раніше завдяки туркам. Султан продовжує фінансувати терористів та сам на них добряче заробляє.
  • Belgat
    Натовские военные корабли должны сопровождать торговые суда с продовольствием. Если орки дернутся, отправить на дно.
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