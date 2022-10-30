Українські захисники за тиждень збили понад 40 іранських ударних дронів і суттєву кількість російських ракет, - Зеленський
Про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків…
Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.
І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів", - розповів Зеленський.