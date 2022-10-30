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Українські захисники за тиждень збили понад 40 іранських ударних дронів і суттєву кількість російських ракет, - Зеленський

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Упродовж тижня українськими військовими було збито понад 40 іранських ударних дронів, значну кількість російських ракет, шість ударних вертольотів та кілька літаків ворога.

Про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків…

Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

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І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів", - розповів Зеленський.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Tema9
    Тобто спочатку Зєля оголяє нашу оборону, урізаючи ракетні програми, скорочуює видатки на армію, допомагає ворогу з вертольотними двигунами, чим практично запрошує ворога захопити нашу країну, всі ми спостерігаємо щодня результат як кацапня знищує нас і після цього ми повинні з ним дивитися в одну сторону - в очі Ху#лу?
    Зєля хоч якось згадав про затримання Богуслаєва у своїх брєдосіках?
    Скільки Зєліне кодло пожертвувало на армію?
    Про донати розкажи Кирилу Тимошенку, який змародерив автомобіль, призначений нашим захисникам, і Єрмаку, котрий торгував гуманітаркою!
  • Яр Холодний
    Не знаю - з яких саме "помилок" ваш "Блазень" зробив "висновки" І які саме! Бо на кожну стару "помилку" він кожен день робить нові!
  • три - пятнадцать
    буба - переходь на 2тиждневі відоси.
    бо ще трохи і на тебе звертати уваги перестануть вже всі - і прийдеться прати майку...
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