Новини

У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"

17 11828
британія
У Британії вважають, що війна Росії в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Британський депутат-консерватор і голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Великобританія повинна очікувати подальших дій з боку Росії після того, як вона почала операцію "під чужим прапором".

Еллвуд вважає, що російське звинувачення Великобританії в підриві газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі - "умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звинувачення з боку Росії в участі у підриві "Північного потоку" є брехнею "епічного масштабу", - МО Великої Британії

"Виставивши цей "фальшивий прапор", ми повинні очікувати, що Росія тепер "помститься", - вважає Еллвуд.

Він вважає, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    То кацапи, вважають себе нащадками СРСР, а бігають із власівськими прапорами. Це клініка, коли вони встають під гімн союзу, а прапор аквафреш. Гітлеру зі Сралиним в пеклі стає ще гарячіше від цих довбо-ів, сплагіатити навіть якісно не можуть, ні першого, ні другого.
  • три - пятнадцать
    "бояться" не те слово - але британці при наявністі любої загрози
    шашликі жрати точно не підуть.
  • Colt
    Россияне из мести перестанут слушать "Битлз".
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини