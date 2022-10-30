На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, російські комплекси "Тунгуска" і "Панцир-С1", - ОК "Південь"

Збройні сили України на півдні знищили російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Інші втрати ворога: 57 військових; самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона"; самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"; гаубиці "Д-20" та "Мста-Б"; 1 танк; 7 одиниць автобронетехніки.

Пошкоджено ще танк та 3 одиниці автобронетехніки.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Ворог здійснив 6 авіаударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки

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