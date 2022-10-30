Припиненням участі у зерновій угоді Росія перетворює продовольство на зброю, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з Індією після зриву Росією зернової угоди. Сторони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп США.

Блінкен поговорив з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром про "регіональні та глобальні проблеми, зокрема співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України", йдеться в повідомленні відомства.

Водночас Блінкен заявив, що припинення Росією своєї участі в зерновій угоді перетворює продовольство на зброю, посилюючи гуманітарні кризи.

"Будь-які дії Росії, спрямовані на те, щоб зірвати цей критично важливий експорт зерна, по суті є заявою про те, що люди в усьому світі платитимуть більше за їжу або голодуватимуть", - йдеться у заяві.

Також читайте: "Росія припиняє участь у "зерновій угоді", - Міноборони РФ