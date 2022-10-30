Припиненням участі у зерновій угоді Росія перетворює продовольство на зброю, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з Індією після зриву Росією зернової угоди. Сторони обговорили ситуацію в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп США.
Блінкен поговорив з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром про "регіональні та глобальні проблеми, зокрема співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України", йдеться в повідомленні відомства.
Водночас Блінкен заявив, що припинення Росією своєї участі в зерновій угоді перетворює продовольство на зброю, посилюючи гуманітарні кризи.
"Будь-які дії Росії, спрямовані на те, щоб зірвати цей критично важливий експорт зерна, по суті є заявою про те, що люди в усьому світі платитимуть більше за їжу або голодуватимуть", - йдеться у заяві.