Атаку на фрегат ЧФ біля Севастополя могла здійснити Україна, це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією, - ISW

Атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, вчинили Збройні сили України. Однак це лише стримана відповідь на бомбардування українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кадри із соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегата класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

У ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з "Калібром" у цей час має сенс, з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - пишуть аналітики.

Чорноморський флот має три фрегати класу "Григорович", кожен із яких здатний запускати крилаті ракети "Калібр".

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Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.

На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.