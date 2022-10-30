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Атаку на фрегат ЧФ біля Севастополя могла здійснити Україна, це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією, - ISW

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севастополь
Атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя, ймовірно, вчинили Збройні сили України. Однак це лише стримана відповідь на бомбардування українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кадри із соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегата класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

У ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з "Калібром" у цей час має сенс, з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - пишуть аналітики.

Чорноморський флот має три фрегати класу "Григорович", кожен із яких здатний запускати крилаті ракети "Калібр".

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Офіційного підтвердження причетності українських спецслужб до вибухів немає.

На сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    М-д-да! А як було круто рік тому! Вся Європа боялася "другої армії світу"! Країни стояли в черзі, щоб купить "аналогвнєтну" зброю і перед ними-б дрижали вороги І все змінилося 24 лютого від одного помаху руки божевільного придурка, що побажав буть "владичицею морською"! І тепер вийшло, як у казці Салтикова-Щедріна - "Богатир" - велика і страшна російська армія виявилася гнилою і ні на що нездатною, а її "король" - ГОЛИМ!!!
  • Andrew86
    Ответ должен быть не сдержанный, а «как следует», «по зубам». Погибшие украинцы и их родственники вопиют к Небу об отмщении. Свинорусы понимают только силу.
  • arye z.
    Забавляє автоматична реакція Росії наглухо заперечувати те, що всі бачать, знають та розуміють.
    Згадується старий анекдот.
    Чоловік застукав невірну дружину з коханцем у найінтимніший момент, коли вже й заперечувати марно. І дружина розуміє, що влипла і тому кричить трагічним голосом - Васенька! Чоловік мій коханий! Кому ти зараз більше віриш? Своїм безсоромним очам чи мені, твій вірній дружині.
    Мені рудий какашенков і взагалі вся російська пропаганда, військова та цивільна, нагадують цю хитру бабу. Брешуть нахабно в очі про відсутність будь-яких втрат і як би питають - І кому ви зараз вірите?Нам повноважним представникам міністерства оборони чи київським "біндерівцям"?
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