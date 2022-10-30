Ситуація на Запорізькій АЕС залишається "крихкою і небезпечною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про часті перебої із зовнішнім електропостачанням та обстрілами на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nova.

На його думку, ситуація на станції залишається "крихкою і небезпечною".

"Перебої із зовнішнім електропостачанням та обстріли відбуваються дуже часто, і це є неприйнятною небезпекою: збій електроживлення може порушити процес охолодження, збільшуючи ймовірність розплавлення активної зони реактора", - пояснив Гроссі.

Глава МАГАТЕ розповів про переговори щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС. За його словами, вдалося досягти прогресу, хоча переговорний процес ще триває і остаточного рішення не ухвалено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС йде надто повільно, - глава МАГАТЕ Гроссі