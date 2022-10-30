Маск наказав розпочати скорочення у Twitter, - NYT

Новий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NYT.

Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося.

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники мали отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює приблизно 7500 співробітників.

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