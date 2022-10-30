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Маск наказав розпочати скорочення у Twitter, - NYT

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маск,илон
Новий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NYT.

Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень наразі визначити не вдалося.

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники мали отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти, як правило, становлять значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює приблизно 7500 співробітників.

Також читайте: Маск купив Twitter і звільнив керівництво компанії

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Ілона перетворить Твіттер на притулок для кацапської ботви, метою якої є дестабілізація США
  • Igor Grytselyak
    Здається мені ,що він трохи наївний щодо нового придбання.Якось він казав,що проти цензури щодо москалів чи їх новин,мовляв кожна інформація має бути доведена до читача.Він просто не уявляє ,яка армія рашистських тролів ,ботів та просто дибілів засре цю соцмережу,якщо їм дати волю.Вони просто як свині залізуть на стіл.Ото буде реакція давніх користувачів мережею))
  • xander 9cf28439
    Трамп шконку гризти має за спробу державного перевороту.
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