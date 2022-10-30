Росіяни вивезли в’язнів із колонії Херсона і використовують її для розміщення особового складу та військової техніки, - Генштаб

Під час так званої "евакуації" з виправної колонії 90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених, а колонію використовують для розміщення особового складу й техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців"", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що на території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

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