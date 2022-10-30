Поліція відкрила за добу 20 справ про воєнні злочини росіян на Херсонщині

Національна поліція за добу відкрила 20 кримінальних проваджень про воєнні злочини армії РФ у Херсонській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Російські війська щодня обстрілюють населені пункти Бериславського району. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів руйнуються приватні будинки, гаражі, господарські будівлі. За минулу добу поліція відкрила 20 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Також зареєстровано 6 фактів інших кримінальних правопорушень", - ідеться в повідомленні.

Від жителів Генічеського району продовжує надходити інформація, що в їхні оселі самовільно заселяються військові Російської Федерації, користуються майном та викрадають цінні речі.

В одному з населених пунктів Каховського району загарбники відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді росіяни заволоділи майном агропромислових підприємств.

На нещодавно визволених територіях під час проведення стабілізаційних заходів працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових. Так, від одного з жителів селища Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час перебування військові РФ викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого жителя росіяни відібрали транспортний засіб.

За цими фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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