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Війська РФ знизили темп наступу під Бахмутом після удару ЗСУ, - ISW

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Російські сили знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська. Внаслідок удару загинули приблизно 300 російських військовослужбовців.

Російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу у Горлівці Донецької області. Український генеральний штаб згодом не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях.

Жодне із тверджень Росії про те, що її війська почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій. Генштаб України не повідомляв про завдання російськими військами наземних ударів на заході Донецької області.

Також читайте: Напередодні у Майорську знищено близько 300 окупантів, які готувалися до нападу, - Генштаб

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Лендлиз это форма оплаты за товары во время войны. Украина получает бесплатно то есть даром помощи от США на 5 миллиардов каждый месяц, ты хочешь за это платить ?
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Всего 60 раненых на 300 жмуров классно
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