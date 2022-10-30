За добу окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби окупанти вбили п’ятьох мирних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив у Telegram глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані.
Ще 8 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.