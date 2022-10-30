Сєверодонецьк зруйновано на 80%. Окупанти прийняли заяви на компенсацію за житло лише у 38 людей, - Гайдай

У майже вщент зруйнованому Сєверодонецьку російські загарбники прийняли заяви про компенсацію за зруйноване житло лише у 38 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

За його словами, "нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою "ЛНР" та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них".

Зокрема, зазначив Гайдай, у пункті пропуску "Довжанський" люди, які бажають виїхати до РФ, стоять понад дві години та чекають дозволу.

"Можливо, у митників проблеми з грошима. Як от у бойовиків, які вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати. Хоча знають, що незважаючи ні на що, новенька "Лада" буде. Є сенс боротися", - зауважив очільник ОВА.

За словами Гайдая, на сьогодні у Сєверодонецьку залишаються до 10 тисяч жителів. У місті житловий фонд зруйновано на 80%, "не кажучи вже про відсутність інфраструктури. Однак за чотири місяці окупації ніхто навіть і не думав нічого відновлювати, навіть для пропаганди. Заявили перед псевдореферендумом про виплати компенсацій за зруйноване житло, а люди грошей так і не побачили", - підкреслив він.

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Крім того, повідомив начальник ОВА, цього тижня "раптом після вказівки з Луганська знайшлися 38 сєверодончан, яким буцімто видали гроші. Та ще дев’ять, які теж готові їх отримати. Хто ці люди? І чому вони у переважній меншості? Хотілося б подивитися в обличчя".