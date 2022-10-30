РФ перекидає до Білорусі "кадирівців", - Генштаб

До Білорусі разом з військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації прибувають так звані "кадирівці".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні в неділю, 30 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані "кадирівці". Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита", - йдеться в повідомленні.

Крім того, продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території Республіки Білорусь.

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