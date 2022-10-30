Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 23 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 23 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Степове, Мала Токмачка, Щербаки, Темирівка, Преображенка, Запорізьке, Малинівка, Омельник, Червоне, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Жовтеньке, Малі Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Новоандріївка, Полтавка, Новоданилівка, Чарівне, Новоіванівка. Надійшло 43 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 96 осіб, з них 21 дитину.

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