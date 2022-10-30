Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71,2 тис. осіб (+950 за добу), 2672 танки, 1724 артсистеми, 5453 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - зауважили у Генштабі.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,
танків - 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин - 5453 (+52) од,
артилерійських систем - 1724 (+16) од,
РСЗВ - 383 (+3) од,
засоби ППО - 197 (+2) од,
літаків - 274 (+1) од,
гелікоптерів - 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1412 (+6),
крилаті ракети - 352 (+1),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4120 (+13) од,
спеціальна техніка - 154 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.