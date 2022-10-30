Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71,2 тис. осіб (+950 за добу), 2672 танки, 1724 артсистеми, 5453 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

16 85079
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 71 200 осіб. Минулої доби було знищено 950 окупантів!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - зауважили у Генштабі.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 71200 (+950) осіб ліквідовано,

танків - 2672 (+13) од,

бойових броньованих машин - 5453 (+52) од,

артилерійських систем - 1724 (+16) од,

РСЗВ - 383 (+3) од,

засоби ППО - 197 (+2) од,

літаків - 274 (+1) од,

гелікоптерів - 252 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1412 (+6),

крилаті ракети - 352 (+1),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4120 (+13) од,

спеціальна техніка - 154 (+2).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 71,2 тис. осіб (+950 за добу), 2672 танки, 1724 артсистеми, 5453 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ох красівоє, 950 гарних москалів за добу, це новий рекорд чи далі буде? Слава ЗСУ!
    ПС: забули декілька корабликів додати

  • Огусто
    О, повертаємось з чого почалось; по штуцеру орків на добу. Добре, вері добре!!!
  • Панас Стець
    чмобіки йдуть в росход... як туалетний папір після срачки....
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини