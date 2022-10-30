CША закликали Росію повернутися до "зернової угоди"

Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", з такою заявою виступив держсекретар Ентоні Блінкен.

Від імені США він висловив жаль з приводу рішення Росії та нагадав, що від продовження дії домовленості залежить продовольча безпека багатьох бідніших країн світу, та попередні кілька місяців вже дозволили вивезти понад 9 млн кубометрів врожаю і знизити глобальні ціни.

"Ініціатива стала успішною і має продовжуватися. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, фактично є заявою, що народи й родини по всьому світу мають платити за їжу більше або голодувати. Призупинивши участь у домовленості, Росія знову перетворює їжу на зброю у війні, яку розпочала, і це прямо б’є по країнах з низьким та середнім рівнем доходу і глобальним продовольчим цінам та погіршує і без того складну кризу…

Закликаємо владу РФ відновити участь в ініціативі, повністю дотримуватися домовленостей і працювати на те, щоб люди у всьому світі могли і далі отримувати переваги, яким посприяла ініціатива", - заявив Ентоні Блінкен.

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