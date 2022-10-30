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CША закликали Росію повернутися до "зернової угоди"

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зерно
Сполучені Штати Америки відреагували на вихід РФ з ініціативи щодо експорту зерна з українських портів, закликавши Кремль повернутися до домовленості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", з такою заявою виступив держсекретар Ентоні Блінкен.

Від імені США він висловив жаль з приводу рішення Росії та нагадав, що від продовження дії домовленості залежить продовольча безпека багатьох бідніших країн світу, та попередні кілька місяців вже дозволили вивезти понад 9 млн кубометрів врожаю і знизити глобальні ціни.

"Ініціатива стала успішною і має продовжуватися. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, фактично є заявою, що народи й родини по всьому світу мають платити за їжу більше або голодувати. Призупинивши участь у домовленості, Росія знову перетворює їжу на зброю у війні, яку розпочала, і це прямо б’є по країнах з низьким та середнім рівнем доходу і глобальним продовольчим цінам та погіршує і без того складну кризу…

Закликаємо владу РФ відновити участь в ініціативі, повністю дотримуватися домовленостей і працювати на те, щоб люди у всьому світі могли і далі отримувати переваги, яким посприяла ініціатива", - заявив Ентоні Блінкен.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Щось слабка реакція якась, невже невже знову піддаються шантажу?
    Питання з зерном вирішується дуже просто, вчора МЗС Литви сказав як - "вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим ескортом".
  • Garry Grant
    США не понимают,что выглядят жалко со своими упрашиваниями кацапских ублюдков и подонков? Ну что за дичь?
  • Nikolai Chizhevsky
    зря они так к гопнику, сейчас мордор начнет быковать шантажировать чтоб его упрашивали итд а сопровождать натовским конвоем ну никак нельзя?бояться вступить как говорит нато в прямой конфликт,трусосость слона пред моськой?100% уверен что гопота не будет бить по натовским кораблям
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