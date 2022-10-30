В Севастополі безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров", - розслідувачі

29 жовтня безпілотники вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Такого висновку дійшла група волонтерів GeoConfirmed, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували фото і відео, зокрема кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які блукали в гавані та морі біля Севастополя.

На думку GeoConfirmed, виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях.

У GeoConfirmed зазначили, що безпілотники використовувала Україна.

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"Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що:

Безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти;

Було задіяно > 6 USV;

Щонайменше 3 кораблі були уражені з USV", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників. В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. Джерела в СБУ повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів, які є носіями "Калібрів".

Американський Інститут вивчення війни вважає, що атаку могла здійснити Україна - і що це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією.