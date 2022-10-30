Окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, пошкоджено житлові будинки

Окупанти вночі обстріляли Очаківську і Шевченківську громади в Миколаївському районі та Березнегуватську й Широківську - у Баштанському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївський район:



Вчора, 29 жовтня, орієнтовно об 11:45 внаслідок ворожих обстрілів Мішково-Погорілівської громади пошкоджено споруду сільгосппідприємства. Постраждалих немає.



О 15:23, 29 жовтня, внаслідок обстрілів Галицинівської громади пошкоджено три житлові будинки та авто. Постраждалих немає.



Протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду. Так, вчора, 29 жовтня, з 15:50 ворог завдавав удари по території аквазони та сьогодні, 30 жовтня, з 01:54 внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та гаражі. Постраждалих немає.



Вчора, 29 жовтня, о 14:40 та зранку, 30 жовтня, о 04:07 Шевченківська громада зазнавала ворожих артилерійських ударів. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



Баштанський район:



Вчора, 29 жовтня, о 12:25 та сьогодні, 30 жовтня, о 00:44 тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



Також вчора, 29 жовтня, о 16:00 та сьогодні, 30 жовтня, о 05:45 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза межами населеного пункту по дорогах та сільгоспугіддях", -йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в в Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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