Вандал з громадянством України малював "Z" на пам’ятках у Барселоні

Поліція Барселони затримала вандала, який малював на місцевих історичних пам’ятках Z-символіку. Це 57-річний громадянин України російського походження.

Про це повідомили в поліції Каталонії, інформує Цензор.НЕТ.

Крім символу "Z", чоловік залишав на будівлях свастики та погрозливі тексти російською мовою.

Перші графіті його авторства помітили на історичних будівлях міста понад рік тому - у вересні 2021-го. Чоловік залишив позначки на Барселонському соборі та на будівлі, в якій розташоване українське товариство "Джерело".

Потім виконані в такому ж стилі написи та малюнки з’явилися на інших видатних пам’ятках міста. Як з’ясувалося, вандал також фотографував свої написи та публікував фото в соцмережах.

Найновіші графіті чоловік залишив 11 жовтня. Ці написи вже містили образи та погрози на адресу українців і тих росіян, які не підтримують агресію РФ.

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Вандала затримали ввечері в п’ятницю, 28 листопада. З’ясувалося, що це 57-річний чоловік, який народився в Росії, але тривалий час жив на Донбасі і є громадянином України.

Чоловіку висунули звинувачення в заподіянні шкоди історичній спадщині, погрозах та злочині на ґрунті ненависті. Суд відпустив його під заставу.