Російські спецслужби зламали телефон Трасс, - Daily Mail

Особистий телефон колишнього прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс був зламаний агентами російських спецслужб за часів її перебування на посаді глави МЗС.

Про це пише видання Daily Mail, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, російські агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Трасс Квасі Квартенг.

Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї, додав він.

За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.

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