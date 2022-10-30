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Російські спецслужби зламали телефон Трасс, - Daily Mail

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трасс,ліз
Особистий телефон колишнього прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс був зламаний агентами російських спецслужб за часів її перебування на посаді глави МЗС.

Про це пише видання Daily Mail, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, російські агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Трасс Квасі Квартенг.

Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї, додав він.

За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    За словами цього бійця хтось надав команду не по спецзв'язку кордівцям, сбушникам і поліції з нацгвардією покинути Маріуполь. І вони без попередження так і зробили. Кинули Азов і ЗСУ.
    Очевидно та сама ситуація була і в Херсоні.
    І ці люди зараз знаходяться в Києві на найвищих щаблях влади.
  • 18c49ed2
    Наверное пользовалась "самым защищенным" Телеграммом от ФСБ?
  • Ksenia VB
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